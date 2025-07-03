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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團WMG-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)提出目標價估值：中位數由32元上修至33元，調升幅度3.13%。其中最高估值38元，最低估值28元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予華納音樂集團評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀1位。

華納音樂集團今(3日)收盤價為29.15元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲2.22%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WMG市場預估目標價

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