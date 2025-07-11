鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為33.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.19元，其中最高估值1.48元，最低估值1元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.48(1.48)
|1.68
|1.8
|最低值
|1(1)
|1.16
|1.39
|平均值
|1.22(1.24)
|1.4
|1.57
|中位數
|1.19(1.25)
|1.42
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|64.41億
|69.24億
|73.47億
|最低值
|63.72億
|66.90億
|70.09億
|平均值
|64.06億
|67.85億
|71.78億
|中位數
|64.02億
|67.79億
|71.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.82
|0.58
|1.06
|0.82
|0.83
|營業收入
|44.63億
|53.01億
|59.19億
|60.37億
|64.26億
詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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