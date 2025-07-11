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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.19元，其中最高估值1.48元，最低估值1元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.48(1.48)1.681.8
最低值1(1)1.161.39
平均值1.22(1.24)1.41.57
中位數1.19(1.25)1.421.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值64.41億69.24億73.47億
最低值63.72億66.90億70.09億
平均值64.06億67.85億71.78億
中位數64.02億67.79億71.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.820.581.060.820.83
營業收入44.63億53.01億59.19億60.37億64.26億

詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMG

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