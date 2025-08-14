鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.CAE-US的目標價調升至31.97元，幅度約4.72%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)提出目標價估值：中位數由30.53元上修至31.97元，調升幅度4.72%。其中最高估值36.33元，最低估值27.23元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Cae Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Cae Inc.今(14日)收盤價為27.955元。近5日股價上漲4.72%，標普指數上漲2.33%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
