鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至7.84元，預估目標價為95.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.7元上修至7.84元，其中最高估值9.46元，最低估值6.68元，預估目標價為95.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.46(9.46)8.439.3110.53
最低值6.68(6.68)5.525.543.89
平均值7.92(7.88)6.886.467.11
中位數7.84(7.7)6.656.337.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.00億69.65億66.86億67.93億
最低值62.00億59.24億58.15億56.44億
平均值67.07億64.09億62.90億61.75億
中位數67.45億64.13億63.18億61.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.474.2416.387.876.74
營業收入41.24億65.38億111.86億66.31億59.36億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

