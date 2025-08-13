鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至7.84元，預估目標價為95.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.7元上修至7.84元，其中最高估值9.46元，最低估值6.68元，預估目標價為95.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.46(9.46)
|8.43
|9.31
|10.53
|最低值
|6.68(6.68)
|5.52
|5.54
|3.89
|平均值
|7.92(7.88)
|6.88
|6.46
|7.11
|中位數
|7.84(7.7)
|6.65
|6.33
|7.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.00億
|69.65億
|66.86億
|67.93億
|最低值
|62.00億
|59.24億
|58.15億
|56.44億
|平均值
|67.07億
|64.09億
|62.90億
|61.75億
|中位數
|67.45億
|64.13億
|63.18億
|61.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.47
|4.24
|16.38
|7.87
|6.74
|營業收入
|41.24億
|65.38億
|111.86億
|66.31億
|59.36億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
