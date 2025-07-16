鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至7.27元，預估目標價為90.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.12元上修至7.27元，其中最高估值8.67元，最低估值6.5元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.67(8.67)
|7.6
|9.4
|10.9
|最低值
|6.5(6.5)
|4.06
|4.35
|3.89
|平均值
|7.36(7.3)
|6.18
|6.23
|7.15
|中位數
|7.27(7.12)
|6.18
|5.75
|6.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.01億
|66.05億
|67.83億
|68.88億
|最低值
|58.38億
|59.24億
|58.15億
|56.44億
|平均值
|64.63億
|62.55億
|62.05億
|61.99億
|中位數
|65.07億
|62.46億
|61.66億
|61.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.47
|4.24
|16.38
|7.87
|6.74
|營業收入
|41.24億
|65.38億
|111.86億
|66.31億
|59.36億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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