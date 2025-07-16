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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至7.27元，預估目標價為90.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.12元上修至7.27元，其中最高估值8.67元，最低估值6.5元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.67(8.67)7.69.410.9
最低值6.5(6.5)4.064.353.89
平均值7.36(7.3)6.186.237.15
中位數7.27(7.12)6.185.756.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值68.01億66.05億67.83億68.88億
最低值58.38億59.24億58.15億56.44億
平均值64.63億62.55億62.05億61.99億
中位數65.07億62.46億61.66億61.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.474.2416.387.876.74
營業收入41.24億65.38億111.86億66.31億59.36億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCF

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