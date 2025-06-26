search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股CF-US的目標價調升至88元，幅度約3.53%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對CF工業控股(CF-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至88元，調升幅度3.53%。其中最高估值110元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予CF工業控股評價：積極樂觀3位、保持中立18位、保守悲觀1位。

CF工業控股今(26日)收盤價為91.4元。近5日股價下跌3.53%，標普指數上漲1.86%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CF市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
CF工業控股91.4-3.46%

延伸閱讀



Empty