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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至6.76元，預估目標價為86.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 00:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元上修至6.76元，其中最高估值7.77元，最低估值4.89元，預估目標價為86.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.77(7.77)7.779.6210.92
最低值4.89(4.89)54.353.89
平均值6.58(6.49)5.996.067.1
中位數6.76(6.5)5.655.86.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.35億64.96億67.22億68.12億
最低值57.02億56.19億57.33億56.44億
平均值62.69億61.19億60.91億60.85億
中位數63.22億61.22億60.76億58.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.474.2416.387.876.74
營業收入41.24億65.38億111.86億66.31億59.36億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCF

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