鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.37元，預估目標價為122.50元
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.28元下修至-1.37元，其中最高估值-0.73元，最低估值-2.35元，預估目標價為122.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.73(-0.73)
|0.95
|3.74
|5.33
|最低值
|-2.35(-2.35)
|-2.24
|1.11
|1.55
|平均值
|-1.42(-1.35)
|-0.3
|2.26
|3.44
|中位數
|-1.37(-1.28)
|0.02
|2.19
|3.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.29億
|133.97億
|192.75億
|245.31億
|最低值
|49.42億
|103.51億
|147.27億
|190.72億
|平均值
|51.20億
|117.06億
|168.02億
|213.19億
|中位數
|50.84億
|115.30億
|165.27億
|203.54億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
