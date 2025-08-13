search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.37元，預估目標價為122.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.28元下修至-1.37元，其中最高估值-0.73元，最低估值-2.35元，預估目標價為122.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.73(-0.73)0.953.745.33
最低值-2.35(-2.35)-2.241.111.55
平均值-1.42(-1.35)-0.32.263.44
中位數-1.37(-1.28)0.022.193.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.29億133.97億192.75億245.31億
最低值49.42億103.51億147.27億190.72億
平均值51.20億117.06億168.02億213.19億
中位數50.84億115.30億165.27億203.54億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.07-1.28-2.02
營業收入1,583萬2.29億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRWV

相關行情

台股首頁我要存股
CoreWeave, Inc. Class A148.75+6.42%

延伸閱讀



Empty