鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為115.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.59元，其中最高估值0.67元，最低估值0.46元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.67(0.62)
|0.85
|1.19
|1.55
|最低值
|0.46(0.46)
|0.63
|0.86
|1.31
|平均值
|0.58(0.54)
|0.72
|1.01
|1.43
|中位數
|0.59(0.53)
|0.69
|0.99
|1.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.25億
|14.97億
|18.63億
|21.82億
|最低值
|11.19億
|12.74億
|17.40億
|20.87億
|平均值
|11.92億
|14.43億
|17.81億
|21.34億
|中位數
|11.96億
|14.62億
|17.73億
|21.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-0.52
|0.21
|1.10
|營業收入
|5.00億
|5.64億
|7.29億
|9.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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