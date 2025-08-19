search icon



【Joe’s華爾街脈動】川普半導體關稅威脅，挑戰多頭基本面

Joe Lu


美國市場靜待消費數據，台灣則準備應對擬議的半導體關稅衝擊

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】川普半導體關稅威脅，挑戰多頭基本面 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 18 日 美東時間


摘要
  • 在歐洲地緣政治議題的討論中，美國市場表現分歧。主要的風險驅動因素已轉向美國對亞洲新的半導體關稅威脅。
  • 強勁的企業財報—第二季成長預測達 10.4%—為美股估值提供了支撐，市場靜待指標性零售商的財報公布。
  • 美國公債殖利率維持穩定，10 年期公債殖利率為 4.33%，反映在本週關鍵的製造業和服務業數據公布前，經濟前景穩定。
  • 台灣上修年度 GDP 成長預測至 4.45%，證實了強勁的國內基本面，然此基本面正遭遇新興的外部政策風險。
  • 川普總統提出的 300% 半導體關稅是主導市場的新因素，此舉直接針對台灣產業，並蓋過了烏克蘭和平談判帶來的樂觀情緒。

市場正同時承受兩種截然不同力量的衝擊。一方面，強勁的財報和經濟數據為基本面提供了強力支撐；(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

