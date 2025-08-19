【Joe’s華爾街脈動】川普半導體關稅威脅，挑戰多頭基本面
Joe Lu
美國市場靜待消費數據，台灣則準備應對擬議的半導體關稅衝擊
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 18 日 美東時間
摘要
- 在歐洲地緣政治議題的討論中，美國市場表現分歧。主要的風險驅動因素已轉向美國對亞洲新的半導體關稅威脅。
- 強勁的企業財報—第二季成長預測達 10.4%—為美股估值提供了支撐，市場靜待指標性零售商的財報公布。
- 美國公債殖利率維持穩定，10 年期公債殖利率為 4.33%，反映在本週關鍵的製造業和服務業數據公布前，經濟前景穩定。
- 台灣上修年度 GDP 成長預測至 4.45%，證實了強勁的國內基本面，然此基本面正遭遇新興的外部政策風險。
- 川普總統提出的 300% 半導體關稅是主導市場的新因素，此舉直接針對台灣產業，並蓋過了烏克蘭和平談判帶來的樂觀情緒。
市場正同時承受兩種截然不同力量的衝擊。一方面，強勁的財報和經濟數據為基本面提供了強力支撐；(全文未完)
