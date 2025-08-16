【Joe’s華爾街脈動】美國消費數據疲弱助燃降息押注與市場漲勢
Joe Lu
特定美國指標指向經濟放緩，台股在外資創紀錄流入與 AI 熱潮帶動下，本週逼近歷史高點
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 15 日 美東時間
摘要
- 全球股市的動能，主要由市場對聯準會九月降息的堅定預期所驅動，此預期蓋過了美國經濟放緩的報告。
- 美國指數在消費數據公布後小幅回檔，結束了強勁的一週；而台灣的台股加權指數 (TAIEX) 則在台積電 (TSMC) 和 AI 類股的帶領下，本週飆升至歷史新高邊緣。
- 在市場消化經濟報告之際，美國公債殖利率曲線全面上揚，市場靜待下週的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會。
- 美國零售銷售數據優於預期，但密西根大學消費者信心指數的大幅下滑，揭示了潛在的疲軟以及對通膨的擔憂。
- 儘管美俄總統會晤提供了一個背景，市場的主要焦點仍牢牢鎖定在央行政策以及美國經濟的軌跡上。
美國經濟基本面的走弱，正為風險性資產的上漲提供助力。(全文未完)
