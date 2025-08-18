search icon



【Joe’s華爾街脈動】專題：投資者指南：再探「文明衝突論」

Joe Lu


文化認同與地理位置，如何型塑下一個世代的全球衝突

cover image of news article
【Joe's華爾街脈動】專題：投資者指南：再探「文明衝突論」

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 17 日 美東時間


摘要
  • 杭廷頓 (Samuel Huntington) 的理論指出，未來的全球衝突將源於文化差異。地緣政治學則研究地理與地方如何塑造這些文化認同。
  • 他識別出八個主要文明作為全球的主要參與者。「愛其所屬」是人們對這些文明群體所感受到的深刻而自然的連結。
  • 衝突的驅動因素包括持久的文化認同以及對他者的恐懼。對被另一個文明支配的恐懼，驅使國家採取行動。
  • 此理論的應用體現在各個領域，從中東的衝突、烏克蘭戰爭到美中競爭。

冷戰結束後，政治學家普遍預期全球將迎來和平。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄

關於《Joe's 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

