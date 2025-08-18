【Joe’s華爾街脈動】專題：投資者指南：再探「文明衝突論」
Joe Lu
文化認同與地理位置，如何型塑下一個世代的全球衝突
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 17 日 美東時間
摘要
- 杭廷頓 (Samuel Huntington) 的理論指出，未來的全球衝突將源於文化差異。地緣政治學則研究地理與地方如何塑造這些文化認同。
- 他識別出八個主要文明作為全球的主要參與者。「愛其所屬」是人們對這些文明群體所感受到的深刻而自然的連結。
- 衝突的驅動因素包括持久的文化認同以及對他者的恐懼。對被另一個文明支配的恐懼，驅使國家採取行動。
- 此理論的應用體現在各個領域，從中東的衝突、烏克蘭戰爭到美中競爭。
冷戰結束後，政治學家普遍預期全球將迎來和平。(全文未完)
