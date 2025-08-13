鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-08-13 11:20

加密貨幣礦業與儲備概念股 BitMine Immersion Technologies(BMNR-US) 周二 (12 日) 收漲 5.87% 至每股 62.44 美元，因以太幣(ETH) 當日大漲 6%，突破 4500 美元關鍵心理關口，加上 Bitmine 宣布大幅加碼以太幣儲備計劃，打算透過股票發行籌資 200 億美元用於購買以太幣，以鞏固自身全球最大以太幣儲備持有者的戰略地位。

以太幣飆破4500美元！「囤幣」龍頭Bitmine擬發股200億美元加碼 目標掌控5%流通量（圖：Shutterstock）

根據 Bitmine 向美國聯邦監管機構提交的文件，Bitmine 打算將普通股發行總規模從先前披露的 45 億美元大增至 245 億美元，發行定價為每股 0.0001 美元。

‌



文件未明確說明募款中用於購買以太坊的具體比例，公司代表也未立即回應媒體置評請求。值得注意的是，此次擴大的發行規模標誌著 Bitmine 透過股權融資囤積以太幣的策略進一步升級。

Bitmine 積極的動作與目前上市公司集體佈局以太幣的趨勢相呼應，包括 Sharplink Gaming、BitMine、EtherMachine 和 Bit Digital 在內的多家企業，正效法 MicroStrategy(全球最大比特幣企業持有者) 創辦人 Michael Saylor 的策略，將累積以太幣作為提升股價的核心手段。

渣打分析師預測，這類公司的以太幣總持股量可能很快就會達到加密貨幣流通總量的一成。在需求推動下，以太幣價格持續攀升，過去一個月上漲 50%，今年來累計上漲超 70%。

根據市場研究平台 Myriad Linea 數據，近 80% 參與者預計以太幣價格將在年底前突破 5000 美元。

Bitmine 本身的以太坊儲備規模亦顯著擴張，該公司周一 (11 日) 宣布已持有價值 49.6 億美元 (約 115 萬枚) 以太幣，佔流通總量的約 1%，並設定最終目標為獲取全球 5% 的以太幣。消息公佈後，股價飆漲超 14%，今年以來累計漲幅突破 750%。

目前，加密貨幣「儲備公司」模式正形成產業浪潮。該模式由 MicroStrategy 首創，透過發行股票募資並用於購買比特幣等加密貨幣，將其納入資產負債表。