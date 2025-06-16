鉅亨網編輯林羿君 2025-06-16 14:46

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中國成功進行了首次腦機介面（BCI）技術臨床試驗，使四肢癱瘓患者能夠用意念控制電子設備，成為繼美國之後第二個達到這一階段的國家。

繼美國第二！中國腦機介面大突破 癱瘓者可靠「念力」打電動。(圖:shutterstock)

根據《環球時報》報導，臨床試驗的受試者是一位因高壓電事故導致四肢截肢的 37 歲男性。自今年 3 月受試者的大腦植入此腦機介面設備以來，系統運作穩定，術後至今一個多月未出現感染和電極失效的情況。

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該名受試者僅用 2 至 3 週的適應性訓練，便可以透過意念控制觸控板在電腦上下象棋、玩賽車遊戲等，達到了跟普通人控制電腦觸控板相近的水平。 「受試者可以像正常人一樣打字、傳簡訊、玩電腦遊戲」。

腦機介面（BCI）是一項新興技術，旨在恢復癱瘓患者的身體機能，由美國企業家馬斯克創辦的 Neuralink 公司是這項研究的尖峰。

根據《環球時報》報導，中國此次試驗所使用的植入裝置是目前全球最小的，直徑為 26 毫米，厚度不到 6 毫米，其柔韌性據稱比 Neuralink 開發的裝置高出 100 倍以上。

在下一階段，研究團隊計畫讓病人能夠透過意念操作機械手臂，以執行更複雜的動作，例如抓握並拿起杯子。後續還將涉及對複雜物理外設進行控制，例如對機器狗、具身智慧型機器人等智慧代理設備的控制，拓展生活邊界。