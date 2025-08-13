〈房市〉買氣下滑且賣壓重 全台5年內增逾50萬戶供給 這都獨占10萬戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-13 13:37

限貸令打掉房市買氣，交屋潮卻來不及煞車？房仲業者根據內政部資料，統計 2021 年至今的住宅使照宅數，發現近年國內完工取得使用執照的住宅數量逐年上升，一路從 2021 年的 10 萬戶左右，增加至 2024 年的近 14 萬戶，今年上半年又有近 7 萬戶的新成屋報到。總計近五年來，全台共有 54.3 萬戶的新成屋完工，其中又以台中市獨佔約 10 萬戶最可觀。

全台5年內增逾50萬戶住宅供給 台中獨占10萬戶。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示， 2024 年上半年之前，整體房市後疫後資金回流、AI 產業崛起帶動買氣，市場景氣活絡，買氣甚至從蛋黃區一路外溢至蛋殼區。當時業者積極推案搶市，經過 3-5 年工期，交屋潮陸續湧現，新成屋供給也逐年走揚；然而第七波信用管制上路後景氣降溫，但許多建案已邁入工程期尾聲無法立即喊停，導致今年上半年完工的新成屋數量，並未較去年同期減少，市場上的餘屋賣壓也因而與日俱增，價格鬆動的可能性愈來愈大，房市版圖也將逐漸朝買方位移。

全台七大都會區當中，台中近五年取得使照的新成屋超過 10 萬戶，居全台之冠，桃園則以近 9 萬戶居次；且台中今年上半年完工的新成屋近 1.5 萬戶，已逾去年全年的 55%，桃園今年上半年取得使照的新成屋數量，更是去年全年的近 6 成，據此推估，台中與桃園 2025 年的使照宅數將更勝 2024 年。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中近年新興重劃區開發熱切，從市區周邊的十四期、十三期，到屯區的單元十二、總站特區，以及海線的台中港特定區等地，新興重劃區遍地開花、接力放量，讓台中近五年每年的使照宅數都居高居全國第一；桃園也有市區的中路、小檜溪，郊區的草漯、客運園區，以及機捷沿線的山鼻、興南等新市鎮連番開發，加上雙北遷居桃園的需求殷切，市場需求穩定，使供給量居北台灣之最。