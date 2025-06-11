加州州長控川普「像暴君」 緊急申請禁制令阻軍事部署

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-11 04:53

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根據《CNBC》報導，加州州長紐森 (Gavin Newsom) 周二 (10 日) 緊急向聯邦法官提出申請。他要求阻止川普政府派遣國民兵和海軍陸戰隊前往洛杉磯鎮壓反移民掃蕩抗議活動。

川普政府派遣國民兵和海軍陸戰隊前往洛杉磯鎮壓反移民掃蕩抗議，遭加州政府緊急提告。(圖:Reuters/TPG)

加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 要求舊金山聯邦地區法院法官布雷爾 (Charles Breyer) 在太平洋時間下午 1 點前核發臨時禁制令，阻止美國總統川普的行動，以「防止對原告造成立即且無法挽回的傷害」。

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邦塔向法官表示，若不及時阻止，川普部署軍隊和國民兵將對州主權造成嚴重威脅，不僅會消耗州政府重要資源，更可能加劇緊張局勢，引發而非平息社會動亂。

民主黨籍的紐森在周二發表聲明，強烈譴責川普的決定。「派遣受過戰鬥訓練的軍人上街是史無前例的，這威脅到我們民主的核心。」

紐森更直言不諱地抨擊川普：「川普的行為像個暴君，而不是總統。我們要求法院立即阻止這些非法行動。」