洛杉磯抗議失控！警方使用低致命性武器、加州成川普與民主黨黨爭之地

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 10:10

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美國洛杉磯抗議行動持續升高，局勢已全面失控。洛杉磯警察局局長 Jim McDonnell 坦言，抗議者不僅違法集結，甚至使用致命煙火攻擊警察。警方已宣布將強化戰術部署，全力逮捕並起訴參與暴力活動者。

洛杉磯抗議失控。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，洛杉磯市中心爆發激烈衝突。在抗議民眾丟石頭、水瓶後，警方透過擴音器要求群眾撤離，隨即發射橡皮子彈與閃光彈進行驅散。

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洛杉磯警局在 X 上表示，抗議群眾朝警方投擲物品後，已獲授權使用低致命性武器應對。

此前，有一群抗議者也衝入洛杉磯 101 號美國國道，導致交通中斷。警方隨後動用非致命武器與催淚瓦斯進行清場，但市中心仍有大量群眾聚集，警方宣布現場為非法集會，並展開進一步逮捕行動。

舊金山與華盛頓街區也出現暴力行為。警方指出，部分抗議者攻擊他人、破壞財物，因此宣布集會為非法活動。現場兩名警員受傷，其中一人送醫治療。

現場剩餘抗議人員向其他街區移動，並沿途破壞建築與巡邏車，拒絕離開蒙哥馬利街區。警方對現場人員發布驅散令，對拒不配合者實施逮捕，共逮捕約 60 人，包括青少年。

前副總統賀錦麗（Kamala Harris）則出面聲援洛杉磯抗議者，強調行動「極其和平」，並批評川普動用國民警衛隊是「危險升級」。不過，她未對暴力行爲表態。

川普繞過州長命令部署國民警衛隊 引發憲政爭議、恐破壞美國制度

美國總統川普於 7 日晚間下令部署 2,000 名國民警衛隊進駐洛杉磯，為 60 年來首次總統未經州長同意下直接調動國民警衛隊。此舉引發加州政府強烈反彈，被認為違反聯邦與地方權力平衡。

長期以來，洛杉磯都是民主黨大票倉，透過「庇護城市」法案，禁止該市當局動用地方資源或人力來協助聯邦移民部門的執法，與川普政府的強硬移民政策對立。

值得注意的是，面對這些衝突，川普政府繞過了加州政府、繞過了加州州長，直接調動了國民警衛隊來進行介入，甚至還威脅未來要直接調動美國聯邦層級的國家軍隊介入。

事實上，這種不合常理的極端做法，背後是川普政府和民主黨主導的加州政府，在一系列重大議題上所持有完全不同立場的一種極限黨爭。

學者與政治專家警告，如果總統持續以聯邦力量介入地方治安，將對美國聯邦體制造成深遠破壞，也可能引發更大社會動盪與政治裂痕。

舊金山與紐約也爆發抗議 全美掀起反移民執法浪潮

除洛杉磯外，舊金山與紐約也發生抗議行動。舊金山在針對聯邦移民掃蕩的示威中爆發暴力，警方宣布為非法集會，逮捕約 60 人，並查獲槍枝。