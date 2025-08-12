鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至15.22元，幅度約3.94%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由14.64元上修至15.22元，調升幅度3.94%。其中最高估值17.03元，最低估值10.59元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。
韓國電力今(12日)收盤價為13.96元。近5日股價上漲3.94%，標普指數上漲0.69%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至14.64元，幅度約3.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至14.2元，幅度約5.16%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為13.06元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至13.03元，幅度約7.8%
下一篇