鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至15.22元，幅度約3.94%

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由14.64元上修至15.22元，調升幅度3.94%。其中最高估值17.03元，最低估值10.59元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

韓國電力今(12日)收盤價為13.96元。近5日股價上漲3.94%，標普指數上漲0.69%股價漲幅表現優於大盤。

韓國電力14.01+0.65%

