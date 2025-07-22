鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至14.2元，幅度約5.16%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由13.51元上修至14.2元，調升幅度5.16%。其中最高估值17.02元，最低估值9.83元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。
韓國電力今(22日)收盤價為13.505元。近5日股價下跌5.16%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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