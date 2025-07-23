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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至14.64元，幅度約3.05%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由14.2元上修至14.64元，調升幅度3.05%。其中最高估值17.02元，最低估值9.83元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

韓國電力今(23日)收盤價為13.64元。近5日股價上漲3.05%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股KEP市場預估目標價

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韓國電力13.64+0.81%

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