鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至14.64元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由14.2元上修至14.64元，調升幅度3.05%。其中最高估值17.02元，最低估值9.83元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。
韓國電力今(23日)收盤價為13.64元。近5日股價上漲3.05%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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