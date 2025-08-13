鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊蘭科動物保健ELAN-US的目標價調升至19元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伊蘭科動物保健(ELAN-US)提出目標價估值：中位數由18元上修至19元，調升幅度5.56%。其中最高估值21元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予伊蘭科動物保健評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
伊蘭科動物保健今(13日)收盤價為17.325元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲0.69%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
