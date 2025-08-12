鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至35元，幅度約6.06%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至35元，調升幅度6.06%。其中最高估值44元，最低估值18元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀16位、保持中立13位、保守悲觀2位。
Unity Software Inc今(12日)收盤價為33.19元。近5日股價下跌6.06%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為28.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至28元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至27.38元，幅度約5.29%
下一篇