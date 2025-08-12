search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至35元，幅度約6.06%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至35元，調升幅度6.06%。其中最高估值44元，最低估值18元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀16位、保持中立13位、保守悲觀2位。

Unity Software Inc今(12日)收盤價為33.19元。近5日股價下跌6.06%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


