鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為13.06元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.25元，其中最高估值5.34元，最低估值3.08元，預估目標價為13.06元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.34(5.34)
|6.29
|7.14
|最低值
|3.08(3.08)
|2.3
|0.73
|平均值
|4.3(4.21)
|4.77
|4.68
|中位數
|4.25(4.16)
|4.93
|5.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|720.76億
|780.82億
|837.04億
|最低值
|670.86億
|674.86億
|672.11億
|平均值
|700.03億
|711.81億
|719.65億
|中位數
|704.74億
|712.68億
|712.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|營業收入
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|669.45億
|684.90億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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