鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為191.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.95元上修至6.3元，其中最高估值8.12元，最低估值3.17元，預估目標價為191.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.12(8.12)
|10.06
|10.4
|16.06
|最低值
|3.17(3.17)
|6.94
|7.34
|8.98
|平均值
|6.2(6.09)
|8.76
|9.42
|12.52
|中位數
|6.3(5.95)
|8.65
|9.84
|12.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|234.09億
|271.57億
|279.31億
|245.19億
|最低值
|159.00億
|188.46億
|187.58億
|203.35億
|平均值
|206.59億
|225.07億
|239.68億
|224.27億
|中位數
|201.96億
|227.35億
|244.45億
|224.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.30
|-2.69
|-3.26
|3.58
|7.00
|營業收入
|110.62億
|132.13億
|178.37億
|155.43億
|193.77億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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