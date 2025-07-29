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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源VST-US的目標價調升至200元，幅度約3.63%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對維斯達能源(VST-US)提出目標價估值：中位數由193元上修至200元，調升幅度3.63%。其中最高估值232元，最低估值145元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予維斯達能源評價：積極樂觀17位、保持中立2位、保守悲觀1位。

維斯達能源今(29日)收盤價為195.88元。近5日股價上漲3.63%，標普指數上漲1.33%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VST市場預估目標價

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