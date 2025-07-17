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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.64元，預估目標價為192.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.3元上修至6.64元，其中最高估值8.12元，最低估值3.17元，預估目標價為192.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.12(8.12)10.0610.416.06
最低值3.17(3.17)6.947.348.98
平均值6.26(6.2)8.729.5112.52
中位數6.64(6.3)8.649.8512.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值234.09億271.57億279.31億245.19億
最低值159.00億188.46億187.58億203.35億
平均值206.06億223.49億236.52億224.27億
中位數201.80億222.79億240.79億224.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.30-2.69-3.263.587.00
營業收入110.62億132.13億178.37億155.43億193.77億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVST

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