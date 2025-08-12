鉅亨速報 - Factset 最新調查：全美汽車租賃公司AN-US的目標價調升至223元，幅度約3.48%

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全美汽車租賃公司(AN-US)提出目標價估值：中位數由215.5元上修至223元，調升幅度3.48%。其中最高估值255元，最低估值195元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予全美汽車租賃公司評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀0位。

全美汽車租賃公司今(12日)收盤價為198.62元。近5日股價上漲3.48%，標普指數上漲0.69%股價漲幅表現優於大盤。

全美汽車租賃公司198.62+1.22%

