鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至19.2元，預估目標價為586.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.58元上修至19.2元，其中最高估值79.38元，最低估值-16.5元，預估目標價為586.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|79.38(79.38)
|-0.19
|68.96
|最低值
|-16.5(-16.78)
|-0.45
|68.96
|平均值
|23.48(16.77)
|-0.32
|68.96
|中位數
|19.2(17.58)
|-0.36
|68.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.72億
|5.34億
|4.89億
|最低值
|4.40億
|4.18億
|4.21億
|平均值
|4.60億
|4.79億
|4.55億
|中位數
|4.61億
|4.80億
|4.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.08
|-5.34
|-12.98
|2.64
|-6.06
|營業收入
|4.81億
|5.11億
|4.99億
|4.96億
|4.63億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
