鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至19.2元，預估目標價為586.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.58元上修至19.2元，其中最高估值79.38元，最低估值-16.5元，預估目標價為586.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值79.38(79.38)-0.1968.96
最低值-16.5(-16.78)-0.4568.96
平均值23.48(16.77)-0.3268.96
中位數19.2(17.58)-0.3668.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值4.72億5.34億4.89億
最低值4.40億4.18億4.21億
平均值4.60億4.79億4.55億
中位數4.61億4.80億4.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.08-5.34-12.982.64-6.06
營業收入4.81億5.11億4.99億4.96億4.63億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty