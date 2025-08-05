鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-05 15:00

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在加密貨幣市場逼近歷史高點的背景下，由 Michael Saylor 執掌的加密貨幣巨頭 Strategy(MSTR-US) 再度強勢出手，以雄厚的資金實力在市場中大舉掃貨。Strategy 過去一周斥資 24.6 億美元購入比特幣，這是該公司自五年前開始增持比特幣以來，按美元價值計算的第三大單筆收購。

狂囤比特幣！Strategy無懼高價持續掃貨 豪砸24.6億美元 創第三大單筆收購紀錄（圖：Shutterstock）

根據提交給美國證交會 (SEC) 的文件，7 月 28 日至 8 月 3 日期間，Strategy 購入 2 萬 1021 枚比特幣，使其總持倉量達到 628,791 枚。以目前市價計算，這批數位資產價值已突破 710 億美元。

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透過持續發行股票和債券融資，Saylor 成功將 Strategy 這家企業軟體公司轉型為比特幣市場的重量級企業買家，最新購入的比特幣平均價格為每枚 11 萬 7526 美元，創下 Strategy 歷史第二高的購入成本，僅次於 7 月時 11 萬 8940 美元的平均價位。

這項措施凸顯 Saylor 如何將上市公司融資機制轉化為囤積比特幣的專用工具，即便在幣價高企時仍持續加倉。

根據 BitcoinTreasuries.net 統計，Strategy 目前穩居企業級比特幣持倉榜首，也帶動了一批上市公司效仿其「數位資產財政儲備」策略。

為籌措資金，Saylor 靈活運用普通股、優先股及債券組合融資。上月底 Strategy 推出名為「Stretch」的最新優先股發行計劃，目前向投資者提供的證券產品已達四種。受比特幣價格回升及會計準則變更影響，Strategy 在今年第二季實現 140 億美元未實現收益。

自首次購入比特幣以來，Strategy 股價累計漲幅超 3000%，遠超過比特幣本身及標普 500、那斯達克 100 等主要股指。