鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-12 08:00

‌



中國股市周一 (11 日) 呈現一片繁榮景象，量價齊揚，上證指數 (SSEC) 連 6 日走漲，最新收報 3647.55 點，再創年內新高，展現出強勁的上漲動力。

滬指連六紅再創今年高！科技股領軍 近九成個股上漲 牛市行情確立了？（圖：Shutterstock） ​

A 股周一市場交易活躍，近 4200 檔個股收漲，科技股更是表現領先全場。從指數表現來看，滬指收漲 0.34%，創業板指收漲 1.96%，深證成指收漲 1.46%，科創 50、滬深 300、上證 50 微紅，北證 50 漲幅超 1%。在成交量方面，周一成交量 1.85 兆元，市價賺錢效應顯著，共 4188 檔個股收漲。

‌



在 31 個申萬一級產業中，有 24 個收漲。電力設備、通訊、電腦、電子族群領漲，漲幅均約 2%，多個相關個股漲停，如華陽智慧等 7 檔電力設備個股漲停，萊爾科技等 11 檔電子個股漲停，食品飲料、醫藥生物、建築材料等多個類股漲逾 1%，桂發祥漲停，賽諾醫療等 7 檔醫藥生物個股漲停，西部建設等 3 檔建築材料個股漲停，晉西車軸等 9 檔機械設備個股漲停。而銀行類股跌幅超過 1%，年內漲幅縮至 12.57%，石油石化、煤炭等板塊微跌，農林牧漁、有色金屬等族群微漲。

概念股方面，PEEK 材料概念、3D 玻璃、電子煙概念漲幅超過 4%，富士康、動力電池回收等概念股漲逾 3%，玻璃基板、銅纜高速連接等概念漲逾 2%，刀片電池、AI 眼鏡等也漲勢驚人。

青島安值投資資深研究員程天燚表示，目前市場處於結構性慢牛階段，寬裕的流動性、股債的性價比以及明確的支持政策，均是支撐 A 股走強的重要因素。市場整體風險不大，但短期上衝速度較快，恐遭遇技術性調整，建議謹慎追高，佈局相對低位方向。

乳酪基金投資經理人潘俊認為，目前市場處於「上行空間受限，下行風險小」的結構性慢牛階段，國內政策托底使經濟數據基本面穩健，外部中美貿易摩擦緩和修復了市場情緒

融智投資基金經理人夏風光則分析指出，寬裕的流動性和股債性價比是市場走勢韌性較強的重要原因，市場風險偏好逐步提升，政策支持鞏固了市場向好態勢，且經濟處於週期底部弱復甦階段，聯準會 (Fed) 降息預期有望帶來海外流動性共振。

對於短期市場，潘俊提醒必須關注國內外多面向因素，短期波動源自於情緒過熱後的消化，但未改變中期向上趨勢。

夏風光也提醒關注中美關稅談判、Fed 降息及四中全會等，市場結構分化明顯，關注相關指標與板塊機會。