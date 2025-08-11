鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為95.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.37元上修至5.46元，其中最高估值5.91元，最低估值4.81元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.91(5.91)6.977.898.07
最低值4.81(4.81)5.325.817.35
平均值5.48(5.45)6.316.877.66
中位數5.46(5.37)6.336.967.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值352.39億399.62億412.65億115.45億
最低值273.07億259.01億316.16億115.45億
平均值327.78億335.97億360.55億115.45億
中位數337.45億334.59億355.45億115.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.423.353.845.485.17
營業收入84.57億172.72億228.71億174.76億216.38億

詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

