鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.37元上修至5.46元，其中最高估值5.91元，最低估值4.81元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.91(5.91)
|6.97
|7.89
|8.07
|最低值
|4.81(4.81)
|5.32
|5.81
|7.35
|平均值
|5.48(5.45)
|6.31
|6.87
|7.66
|中位數
|5.46(5.37)
|6.33
|6.96
|7.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|352.39億
|399.62億
|412.65億
|115.45億
|最低值
|273.07億
|259.01億
|316.16億
|115.45億
|平均值
|327.78億
|335.97億
|360.55億
|115.45億
|中位數
|337.45億
|334.59億
|355.45億
|115.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.42
|3.35
|3.84
|5.48
|5.17
|營業收入
|84.57億
|172.72億
|228.71億
|174.76億
|216.38億
詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
