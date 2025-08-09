鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為28.51元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.31元，其中最高估值1.4元，最低估值1.26元，預估目標價為28.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.4(1.4)
|1.5
|1.7
|1.76
|最低值
|1.26(1.26)
|1.32
|1.41
|1.76
|平均值
|1.32(1.33)
|1.43
|1.58
|1.76
|中位數
|1.31(1.35)
|1.43
|1.6
|1.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72.65億
|76.35億
|80.52億
|85.11億
|最低值
|68.45億
|70.74億
|73.42億
|85.11億
|平均值
|70.39億
|72.68億
|75.87億
|85.11億
|中位數
|70.20億
|71.84億
|75.13億
|85.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.64
|0.97
|0.71
|0.94
|0.78
|營業收入
|36.03億
|40.63億
|45.75億
|66.81億
|69.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
