鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為28.51元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.31元，其中最高估值1.4元，最低估值1.26元，預估目標價為28.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.4(1.4)1.51.71.76
最低值1.26(1.26)1.321.411.76
平均值1.32(1.33)1.431.581.76
中位數1.31(1.35)1.431.61.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值72.65億76.35億80.52億85.11億
最低值68.45億70.74億73.42億85.11億
平均值70.39億72.68億75.87億85.11億
中位數70.20億71.84億75.13億85.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.640.970.710.940.78
營業收入36.03億40.63億45.75億66.81億69.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty