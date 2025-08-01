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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司OKE-US的目標價調降至97元，幅度約3%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至97元，調降幅度3%。其中最高估值147元，最低估值87元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予歐尼克公司評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀0位。

歐尼克公司今(1日)收盤價為82.075元。近5日股價上漲3%，標普指數下跌0.38%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OKE市場預估目標價

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歐尼克公司82.075-0.14%

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