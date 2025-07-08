鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.46元下修至5.34元，其中最高估值6.09元，最低估值4.63元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.09(6.09)
|6.85
|7.74
|7.98
|最低值
|4.63(4.63)
|4.95
|6.29
|7.15
|平均值
|5.42(5.43)
|6.2
|6.87
|7.61
|中位數
|5.34(5.46)
|6.23
|6.8
|7.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|352.86億
|396.96億
|409.96億
|115.45億
|最低值
|177.69億
|194.21億
|245.20億
|115.45億
|平均值
|275.11億
|287.58億
|318.33億
|115.45億
|中位數
|277.50億
|278.03億
|334.31億
|115.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.42
|3.35
|3.84
|5.48
|5.17
|營業收入
|84.57億
|172.72億
|228.71億
|174.76億
|216.38億
詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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