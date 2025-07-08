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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.46元下修至5.34元，其中最高估值6.09元，最低估值4.63元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.09(6.09)6.857.747.98
最低值4.63(4.63)4.956.297.15
平均值5.42(5.43)6.26.877.61
中位數5.34(5.46)6.236.87.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值352.86億396.96億409.96億115.45億
最低值177.69億194.21億245.20億115.45億
平均值275.11億287.58億318.33億115.45億
中位數277.50億278.03億334.31億115.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.423.353.845.485.17
營業收入84.57億172.72億228.71億174.76億216.38億

詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOKE

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