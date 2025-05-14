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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為101.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.41元，其中最高估值6.04元，最低估值4.63元，預估目標價為101.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.04(6.04)6.957.817.15
最低值4.63(4.63)4.956.297.15
平均值5.41(5.43)6.156.817.15
中位數5.41(5.5)6.216.717.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值356.30億400.89億413.95億
最低值177.69億194.21億245.20億
平均值275.69億288.23億319.12億
中位數277.50億278.03億334.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.423.353.845.485.17
營業收入84.57億172.72億228.71億174.76億216.38億

詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOKE

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