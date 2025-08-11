search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估上修至8.11元，預估目標價為345.18元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.96元上修至8.11元，其中最高估值9.66元，最低估值3.2元，預估目標價為345.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.66(13.59)13.6918.1623.28
最低值3.2(3.2)7.611.4120.76
平均值8(7.92)11.8115.8221.74
中位數8.11(7.96)12.0816.2921.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值175.79億214.24億238.17億247.95億
最低值169.45億193.04億214.39億233.58億
平均值172.14億200.28億221.75億242.93億
中位數172.22億198.69億219.56億245.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.38-3.25-2.10-6.890.24
營業收入56.60億83.02億94.76億117.90億140.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

