鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估上修至8.11元，預估目標價為345.18元
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.96元上修至8.11元，其中最高估值9.66元，最低估值3.2元，預估目標價為345.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.66(13.59)
|13.69
|18.16
|23.28
|最低值
|3.2(3.2)
|7.6
|11.41
|20.76
|平均值
|8(7.92)
|11.81
|15.82
|21.74
|中位數
|8.11(7.96)
|12.08
|16.29
|21.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|175.79億
|214.24億
|238.17億
|247.95億
|最低值
|169.45億
|193.04億
|214.39億
|233.58億
|平均值
|172.14億
|200.28億
|221.75億
|242.93億
|中位數
|172.22億
|198.69億
|219.56億
|245.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.38
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|0.24
|營業收入
|56.60億
|83.02億
|94.76億
|117.90億
|140.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
