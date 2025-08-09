鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment PlcFLUT-US的目標價調升至344.73元，幅度約3.06%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)提出目標價估值：中位數由334.5元上修至344.73元，調升幅度3.06%。其中最高估值393元，最低估值267元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予Flutter Entertainment Plc評價：積極樂觀29位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Flutter Entertainment Plc今(9日)收盤價為282.15元。近5日股價上漲3.06%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
