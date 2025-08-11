鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估上修至2.64元，預估目標價為23.18元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.58元上修至2.64元，其中最高估值2.94元，最低估值2.22元，預估目標價為23.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.94(2.94)
|2.81
|3.41
|3.23
|最低值
|2.22(2.22)
|1.61
|2.06
|3.23
|平均值
|2.58(2.56)
|2.24
|2.46
|3.23
|中位數
|2.64(2.58)
|2.3
|2.46
|3.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|206.04億
|206.81億
|209.64億
|213.72億
|最低值
|195.41億
|190.60億
|192.11億
|213.72億
|平均值
|201.28億
|199.28億
|203.67億
|213.72億
|中位數
|201.99億
|199.83億
|204.02億
|213.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|2.51
|2.02
|1.52
|0.70
|營業收入
|202.70億
|217.42億
|198.51億
|183.16億
|193.82億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
