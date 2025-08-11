search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估上修至2.64元，預估目標價為23.18元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.58元上修至2.64元，其中最高估值2.94元，最低估值2.22元，預估目標價為23.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.94(2.94)2.813.413.23
最低值2.22(2.22)1.612.063.23
平均值2.58(2.56)2.242.463.23
中位數2.64(2.58)2.32.463.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值206.04億206.81億209.64億213.72億
最低值195.41億190.60億192.11億213.72億
平均值201.28億199.28億203.67億213.72億
中位數201.99億199.83億204.02億213.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.142.512.021.520.70
營業收入202.70億217.42億198.51億183.16億193.82億

詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

