21兆！蘋果十年回購花的錢夠買下全球前13大公司以外任一間公司 專家卻疾呼做「這件事」

最新數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 過去 10 年實施的庫藏股計畫規模累積達 7040 億美元 (約 21.2 兆台幣)，向股東返還巨額資本，這一數字超越標普 500 指數中絕大多數公司的市值，甚至足以買下全球市值排行榜第 13 名以外的任何一家上市公司。

如此龐大的回購規模，充分凸顯蘋果無與倫比的獲利能力和雄厚現金儲備。經過多年回購，蘋果目前的流通股數量約為 148.4 億股，大規模回購有效減少流通股本，提升 EPS，成為蘋果過去多年來維持股東價值的核心手段。

然而，這項策略也引發了許多爭議。批評人士認為，蘋果應將戰略重心從金融工程轉向技術併購。

美國財經名嘴 Jim Cramer 和 Wedbush 證券的 Daniel Ives 等分析師公開呼籲，蘋果應利用其充裕的現金流，在 AI 領域進行一次大膽的收購，並將 AI 搜尋公司 Perplexity AI 列為潛在目標。

這場爭論將蘋果推向了一個關鍵的十字路口。投資者正密切關注，由執行長庫克領導的管理層是會繼續沿用過去十年的「跑步機模式」，還是會效仿競爭對手，通過一次變革性的收購來鞏固自身在 AI 領域的未來，蘋果的下一步將深刻影響其長期增長敘事和市場估值。

儘管回購計畫在財務上取得了顯著成果，但市場對其前景的疑慮正在加深。

批評人士指出，單純的回購已不足以驅動蘋果未來的成長，Cramer 多次強調蘋果的股票回購計畫並未奏效，蘋果必須要利用自身現金流在 AI 領域進行一次關鍵收購，尤其提到了對 AI 驅動的搜尋引擎 Perplexity AI 的收購，認為此舉具有戰略必要性。

推動這一觀點的主因在於，美國司法部對谷歌的反壟斷訴訟預計將於本月迎來裁決，最壞結果恐迫使谷歌終止與蘋果 Safari 瀏覽器的預設搜尋合作。這一觀點得到華爾街呼應，Ives 認為，蘋果需要結束其「跑步機式」的資本配置方式。

Ives 直言蘋果需要與 Perplexity 或另一家 AI 公司 Anthropic 建立「引人注目的大規模合作關係」。

自收購 Beats 以來，蘋果再未進行過大規模併購。Ives 說：「現在是庫克和蘋果擺脫『跑步機模式』的時候了，」