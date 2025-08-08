search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值78元，最低估值37元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Kratos Defense & Security Solutions Inc評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Kratos Defense & Security Solutions Inc今(8日)收盤價為59.08元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲0.01%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股KTOS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Kratos Defense & Security Solutions Inc59.08+0.25%

延伸閱讀



Empty