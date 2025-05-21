鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至10.81元，預估目標價為256.50元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.79元下修至10.81元，其中最高估值15.49元，最低估值9.19元，預估目標價為256.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.49(15.49)
|16.03
|16.54
|15.19
|最低值
|9.19(9.19)
|11.64
|10.84
|13.23
|平均值
|11.52(11.63)
|13.69
|13.76
|13.94
|中位數
|10.81(11.79)
|13.71
|13.89
|13.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|233.05億
|277.46億
|250.48億
|254.60億
|最低值
|173.51億
|184.95億
|188.46億
|219.48億
|平均值
|204.49億
|231.40億
|225.03億
|237.04億
|中位數
|205.04億
|225.66億
|223.14億
|237.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.34
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|營業收入
|93.88億
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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