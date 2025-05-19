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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至11.79元，預估目標價為256.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.29元下修至11.79元，其中最高估值15.49元，最低估值9.19元，預估目標價為256.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.49(15.49)16.0316.5415.19
最低值9.19(9.19)11.6410.8413.23
平均值11.66(11.91)13.7313.7713.94
中位數11.79(12.29)13.7113.8913.4


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值233.05億277.46億250.48億254.60億
最低值173.51億184.95億188.46億219.48億
平均值204.49億231.40億225.03億237.04億
中位數205.04億225.66億223.14億237.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.34-9.255.6440.7214.20
營業收入93.88億176.40億337.56億202.84億157.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNG

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