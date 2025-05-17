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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Take-Two互動軟體TTWO-US的目標價調升至237元，幅度約3.04%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Take-Two互動軟體(TTWO-US)提出目標價估值：中位數由230元上修至237元，調升幅度3.04%。其中最高估值275元，最低估值190元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Take-Two互動軟體評價：積極樂觀24位、保持中立3位、保守悲觀2位。

Take-Two互動軟體今(17日)收盤價為228.93元。近5日股價上漲3.04%，標普指數上漲4.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股TTWO市場預估目標價

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