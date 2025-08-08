〈陸股盤後〉機器人、半導體族群回檔 滬指終止連四紅 雅江水電概念股逆勢揚
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國 A 股三大指數今 (8) 日狹幅震盪走低，上證指數(SSEC) 終止連 4 日漲勢，因市場持續密切關注全球貿易緊張局勢的發展，並等待全國人大常委會與企業第二季業績表現公布可能是市場走向的潛在催化劑。在此期間，他們表示更青睞在內地上市的 A 股，而非在香港上市的 H 股。
滬指今日收跌 0.12% 至 3635.13 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.26% 至 11128.67 點，創業板指收低 0.38% 至 2333.96 點，滬深兩市成交額人民幣 1.7103 兆元，較前一交易日減少 1152 億元，但仍連 4 日成交額在 1.5 兆元之上。
大盤方面，AI 智能體與機器人概念股調整，萬興科技跌超 10%，華為歐拉概念股亦領跌，當虹科技跌逾 10%，ERP 概念股也走弱，鼎捷數智跌近 16%，工業軟體、PEEK 材料概念、記憶體晶片等族群跌幅居前。
上漲族群方面，雅江水電概念股大漲，深水規院、山河智能、國統股份等股漲停，風電設備股亦走強，國電南自、華銀電力跟飛沃科技等多股漲停，輔助生殖、液冷伺服器及天然氣等類股也漲幅居前，洪通瓦斯漲停。此外，軌交設備族群領漲，金鷹重工漲停，新疆類股更集體爆發，西域旅遊、八一鋼鐵、天山股份等十餘檔個股漲停。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2427 檔股票上漲，2799 檔下跌，平盤 191 檔，另據大智慧 VIP，滬深北三市共 89 檔股票漲幅在 9% 以上，14 檔股票跌幅在 9% 以上。
消息面上，數據顯示，中國今年上半年風電新增裝機 51.39GW，較去年同期成長 98.88%，全國風電發電量 5533 億千瓦時，佔全社會用電量 11.43%。
此外，世界最大跨度斜拉橋周三 (6 日) 完成通車前關鍵測試，標誌著重大橋樑工程取得階段性進展。另據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業的統計，7 月銷售各類挖掘機 17138 台，年增率 25.2%，其中國內銷量 7306 台，年增率 17.2%，出口量年增 31.9% 至 9832 台，今年前 7 月共賣出挖掘機 13 萬 7658 台，年增 17.8%。
天眼查工商資訊也顯示，新藏鐵路有限公司近日成立，註冊資本 950 億人民幣，該公司由中國國家鐵路集團有限公司全資持股。
東莞證券表示，當前大盤整體趨勢仍偏強勢，近期兩融餘額重返 2 兆人民幣大關，顯示市場信心不斷回升，但當前滬指水位處於前期高點附近，市場上方存在一定賣壓，需要注意高位的震蕩反覆。中期來看，在資金面支撐與基本面修復背景下，市場向好趨勢不改，後續指數有望逐漸走升，建議關注金融、有色金屬、建築裝飾、農林牧漁和機械設備等類股。
