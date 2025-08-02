〈美股盤後〉美非農就業爆冷 道瓊五連跌創今年以來最長 亞馬遜市值蒸發逾2000億美元

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-02 05:17

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就業數據令人失望與關稅衝擊，美股週五 (1 日) 大幅走低，恐慌指數 VIX 躍升至約六週高點，道瓊收黑 542 點，一度狂瀉 790 點，該指數連續第五天下跌，創下今年最長的連跌紀錄。

美非農就業爆冷 道瓊五連跌創今年以來最長 亞馬遜市值蒸發逾2000億美元(圖：REUTERS/TPG)

美國 7 月新增非農就業僅 7.3 萬人，遠低於市場預期的 10.6 萬人，且前值 6 月數據遭大幅下修至僅 1.4 萬人。失業率則自 6 月的 4.1% 升至 4.2%。

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數據公布後，美國總統川普隨即下令開除勞工統計局局長 Erika McEntarfer，聲稱 McEntarfer 在去年選前偽造數據。

在報告出爐後，美債殖利率應聲下跌，市場對降息的預期迅速升溫。CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期 9 月降息的機率提高至 80%。

聯準會人事變動消息亦傳出，聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 宣布將於 8 月 8 日辭職，為川普任命新理事鋪路，市場揣測繼任者可能比庫格勒更偏鴿派。

聯準會週三會議決定連續第五次維持利率不變，儘管面對川普公開要求降息的政治壓力，主席鮑爾仍堅守立場「不急於降息」。

另一方面，川普週四簽署行政令，美國對近 70 國所課稅率範圍從 10% 到 41% 不等，創下自第二次世界大戰以來最高，台灣將被課徵 20% 的關稅，稅率高於日本和韓國的 15%，新稅率將於美東時間 8 月 7 日凌晨 12 點 01 分正式生效。

美股週五 (1 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 542.4 點，或 1.23%，收 43,588.58 點。

那斯達克指數下跌 472.32 點，或 2.24%，收 20,650.13 點。

S&P 500 指數下跌 101.38 點，或 1.6%，收 6,238.01 點。

費城半導體指數下跌 80.31 點，或 1.43%，收 5,527.61 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 398.65 點，或 2.62%，收 14,818.65 點。

標普 11 大板塊普遍下滑，科技與非必需消費領跌，分別重挫 2.07% 與 3.59%。醫療保健、民生消費與公用事業逆勢上漲。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭跌跌不休。Meta (META-US) 大跌 3.03%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.50%；Alphabet (GOOG-US) 收低 1.51%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 崩跌 8.27%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.65%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.37%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.83%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 週五下殺 8.27% 至每股 214.75 美元，市值蒸發逾 2000 億美元，因其 AWS 雲端業務增長前景引發市場疑慮。

蘋果 (AAPL-US) 下挫 2.50% 至每股 202.38 美元，儘管蘋果第三季財報優於預期，iPhone 銷售與服務營收雙雙創佳績。Wedbush 分析指出，蘋果在 AI 領域布局仍顯緩慢，建議其應透過併購如 Perplexity 等公司來強化 AI 策略。

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 第二季調整後利潤下降，導致股價崩跌 16.70% 至每股 314.69 美元。

社群平台 Reddit (RDDT-US) 預估第三季營收將優於市場預期，股價應聲暴漲 17.47%，公司看好 AI 驅動的數位廣告投放成長。

能源巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 與雪佛龍 (CVX-US) 分跌下跌 1.79% 和 0.16%，雖第二季獲利下滑，主要因原油價格走跌，抵銷油氣產量成長所帶來的正面影響。

經濟數據

美國 7 月非農新增就業報 7.3 萬人，預期 10.6 萬人，修正後前值 14 萬人

美國 7 月失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.1%

美國 7 月平均每週工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

美國 7 月平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 3.8%，修正後前值 3.8%

美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 7 月勞動參與率報 62.2%，前值 62.3%

美國 7 月製造業 PMI 報 49.8，預期 49.5，前值 52.9

美國 7 月 ISM 製造業指數報 48.0，預期 49.5，前值 49.0

華爾街分析

CIBC 經濟學家評論非農報告指出：「這數據實在不妙。前兩個月就業數據遭到大規模下修 (淨減 25.8 萬人)，幾乎抹去近期增幅，尤其是先前政府部門帶動的招聘。製造業也顯現出比原先預期更深層的疲軟。」

克利夫蘭聯準銀行總裁哈曼克 (Beth Hammack) 受訪時坦言，最新就業數據令人失望，但她強調勞動市場整體仍具韌性，呼籲外界不應對單一數據反應過度。

ClearBridge Investments 經濟與市場策略主管 Jeff Schulze 表示：「非農數據明確傳遞了一個訊息：壞消息就是壞消息。就業成長明顯停滯，加上新一輪關稅壓力即將浮現，未來幾個月不排除出現就業負成長的情況，這可能會重新點燃市場對經濟衰退的擔憂。」