2025-08-08

近期，被視為「綠色金屬」的銅和鋁價格持續在高位震盪，引發不少投資人擔憂新能源行情是否已近尾聲。

近月價格劇烈波動！專家：短期調整後 銅鋁等綠色金屬將迎接超級牛市（圖：Shutterstock）

數據顯示，自今年 6 月底起，銅價經歷了兩輪先漲後跌的行情，上月初倫敦金屬交易所 (LME) 銅庫存壓力有所緩和，銅價從每噸 80990 元高點回落，但 7 月 15 日跌至 77700 元低點，之後因中國工信部穩增長工作方案即將出台的消息刺激，銅價再度上揚，可由於政策細節不明，加上美國加徵銅關稅政策干擾，自 7 月 23 日起又開啟跌勢。

事實上，短期價格承壓不必過度驚慌，從長遠看，銅和鋁的前景依舊向好。

當前全球經濟狀況不佳，部分國家製造業需求暫時放緩，前期累積的庫存逐步釋放，導致價格出現波動，這和市場上貨物增多、購買者減少時價格難以上漲的常理一致。

但專家指出，這只是短期現象，長期價格主要由供需關係決定。

在全球大力推動碳中和的背景下，新能源汽車、光電站、風電專案等低碳產業蓬勃發展，對銅和鋁的需求極為旺盛。一輛新能源汽車的用銅量遠超傳統燃油車，大型光電廠建設需要大量銅導線和變壓器，家用充電樁也離不開銅鋁材料。

此外，金屬礦山的開發週期漫長，從勘探到開採往往需要五到十五年，如今環保要求日益嚴格，眾多高污染小礦山被關停，大型礦山擴建也面臨環保審批難題，供應增長緩慢。

市場預估，到今年年底，全球銅市場供需缺口恐達 100 萬噸，約為全球半個月產量，供不應求將推動價格上漲至每噸 1 萬美元。此外，銅在導電、導熱方面性能卓越且性價比高，在電力傳輸領域難尋替代品，鋁雖能在部分場景取代銅，但高端場景仍依賴銅。