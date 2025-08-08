「洞洞鞋」賣不動 Crocs暴跌近30% CEO：美國顧客不買東西 甚至不去商店

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-08 09:29

「洞洞鞋」賣不動，Crocs股價周四收盤暴跌近30%。（圖：Shutterstock）

Crocs 周四（7 日）發布令人失望的業績展望後，股價收盤暴跌 29.2%，觸及近三年來最低點，寫下 2011 年 10 月以來最大單日跌幅。

Crocs 警告，第三季營收預估將下降 9% 至 11%，但據《路透社》報導，分析師普遍預期輕微增長。

Crocs 執行長 Andrew Rees 在與分析師的電話會議上坦言：「我們看到美國消費者在非必需品支出方面非常謹慎…… 他們不買了，甚至不去商店，我們看到客流量在下降。」

Rees 預料，這種影響將在批發和奧特萊斯業務中感受最為嚴重，這些渠道更受低收入消費者歡迎。他說，消費者面臨潛在物價上漲，可能會進一步降低消費意願。