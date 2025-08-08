「洞洞鞋」賣不動 Crocs暴跌近30% CEO：美國顧客不買東西 甚至不去商店
曾經風靡一時的「洞洞鞋」製造商 Crocs(CROX-US) ，正面臨消費者熱情退潮和宏觀經濟逆風的雙重夾擊。
Crocs 周四（7 日）發布令人失望的業績展望後，股價收盤暴跌 29.2%，觸及近三年來最低點，寫下 2011 年 10 月以來最大單日跌幅。
Crocs 警告，第三季營收預估將下降 9% 至 11%，但據《路透社》報導，分析師普遍預期輕微增長。
Crocs 執行長 Andrew Rees 在與分析師的電話會議上坦言：「我們看到美國消費者在非必需品支出方面非常謹慎…… 他們不買了，甚至不去商店，我們看到客流量在下降。」
Rees 預料，這種影響將在批發和奧特萊斯業務中感受最為嚴重，這些渠道更受低收入消費者歡迎。他說，消費者面臨潛在物價上漲，可能會進一步降低消費意願。
這一事件不僅是 Crocs 自身的挑戰，也折射出更廣泛消費市場正在經歷的寒意。Crocs 管理層傳遞出的最明確信號是，美國消費者的錢包正在收緊，尤其是那些對價格更敏感的群體。
據英國《金融時報》報導，麥當勞 (MCD-US) 本周表示，較貧窮的美國顧客正在減少快餐消費，以節省開支。奢侈品牌拉夫勞倫周四也表示，儘管核心消費者的支出「保持韌性」，但公司仍謹慎行事，以面對不確定、潛在通膨環境。
