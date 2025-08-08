鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華(CTVA-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為84.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對科迪華(CTVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.05元，其中最高估值3.25元，最低估值2.84元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.25(3.22)
|4.1
|4.56
|4.92
|最低值
|2.84(2.84)
|3.11
|3.45
|4.32
|平均值
|3.06(3.02)
|3.56
|4.04
|4.62
|中位數
|3.05(3)
|3.56
|4.07
|4.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|177.78億
|183.88億
|190.69億
|188.13億
|最低值
|169.92億
|173.49億
|178.03億
|182.09億
|平均值
|173.97億
|180.02億
|185.29億
|185.11億
|中位數
|173.96億
|181.03億
|186.73億
|185.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.91
|2.37
|1.58
|1.03
|1.30
|營業收入
|142.17億
|156.55億
|174.55億
|172.26億
|169.08億
詳細資訊請看美股內頁：
科迪華(CTVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華CTVA-US的目標價調升至84元，幅度約5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華CTVA-US的目標價調升至80元，幅度約3.9%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為350.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為127.00元
下一篇