鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華(CTVA-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為84.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對科迪華(CTVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.05元，其中最高估值3.25元，最低估值2.84元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.25(3.22)4.14.564.92
最低值2.84(2.84)3.113.454.32
平均值3.06(3.02)3.564.044.62
中位數3.05(3)3.564.074.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值177.78億183.88億190.69億188.13億
最低值169.92億173.49億178.03億182.09億
平均值173.97億180.02億185.29億185.11億
中位數173.96億181.03億186.73億185.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.912.371.581.031.30
營業收入142.17億156.55億174.55億172.26億169.08億

詳細資訊請看美股內頁：
科迪華(CTVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCTVA

Empty