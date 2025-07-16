鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華CTVA-US的目標價調升至84元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科迪華(CTVA-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至84元，調升幅度5%。其中最高估值92元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予科迪華評價：積極樂觀17位、保持中立8位、保守悲觀0位。
科迪華今(16日)收盤價為72.09元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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