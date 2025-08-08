search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder IncLNW-US的目標價調降至117元，幅度約4.1%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)提出目標價估值：中位數由122元下修至117元，調降幅度4.1%。其中最高估值159.6元，最低估值81元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Light & Wonder Inc評價：積極樂觀20位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Light & Wonder Inc今(8日)收盤價為77.58元。近5日股價下跌4.1%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


