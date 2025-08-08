鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder IncLNW-US的目標價調降至117元，幅度約4.1%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)提出目標價估值：中位數由122元下修至117元，調降幅度4.1%。其中最高估值159.6元，最低估值81元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Light & Wonder Inc評價：積極樂觀20位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Light & Wonder Inc今(8日)收盤價為77.58元。近5日股價下跌4.1%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至5.32元，預估目標價為121.48元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.51元，預估目標價為122.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為122.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為120.00元
下一篇